Nach dem Tod von Mahsa Amini : Darum schneiden sich Frauen im Iran die Haare ab

Düsseldorf Weil sie ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß trug, wurde Mahsa Amini von der iranischen Sittenpolizei festgenommen. Sie starb im Polizeigewahrsam. Landesweit kommt es nun zu Protesten. Warum sich Frauen dabei die Haare abschneiden.

Weil die junge Frau ihren Hijab nicht ordnungsgemäß trug und ihr Haar zu sehen war, nahm die Polizei sie am 13. September 2022 fest und brachte sie auf die Wache. Was dort passierte, bleibt unklar. Bekannt ist, dass Amini nach ihrer Verhaftung ins Koma fiel und verstarb. Die offizielle Erklärung lautet, dass sie plötzlich gesundheitliche Probleme bekommen habe. Daran glauben weder ihre Angehörigen, noch die Frauen im Iran. Viel wahrscheinlicher ist, dass Mahsa Amini von der Sittenpolizei gefoltert oder misshandelt wurde und an den Folgen verstarb. Die Familie der 22-Jährigen machte den Vorfall öffentlich und im ganzen Land gingen Frauen auf die Straße. Auch Prominente wie die Schauspielerin Anahita Hemmati schlossen sich dem Protest an, schnitten sich aus Solidarität ihre Haare ab und veröffentlichten Videos davon in den sozialen Netzwerken. Bei den Protesten, die in 15 iranischen Städten stattfanden, soll die Polizei Tränengas eingesetzt und auf die Demonstranten geschossen haben. Internationale Politiker und Menschenrechtsorganisationen zeigten sich besorgt über die aktuelle Situation im Iran. Auch weltweit kam es zu Demonstrationen, unter anderem in Berlin, Istanbul und New York.