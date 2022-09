Lecks an Ostseepipelines : Explosionen entsprachen „Sprengladung von mehreren 100 Kilo“

Auf diesem von den dänischen Streitkräften zur Verfügung gestellten Foto sind Blasen und Strudel auf der Wasseroberfläche über einem Gasleck in der Ostsee zu sehen. Foto: dpa/Rune Dyrholm

Kopenhagen An den Ostseepipelines Nord Stream 1 und 2 wurden vier Lecks entdeckt. Diese wurden wahrscheinlich durch Explosionen verursacht. Jetzt gibt es neue Informationen zu deren Ausmaß. Derweil beschuldigt Putin den Westen der Sabotage.

Vor der Dringlichkeitsdebatte des UN-Sicherheitsrats wegen der Lecks an den Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee haben Dänemark und Schweden den Rat mit aktuellen Informationen versorgt. Mindestens zwei Explosionen seien unter Wasser geschehen, schrieben die beiden skandinavischen Länder in einem auf Donnerstag adressierten Brief. Seismologische Institute hätten eine Stärke von 2,3 und 2,1 gemessen, was „vermutlich einer Sprengladung von mehreren hundert Kilogramm“ entspreche. Alle verfügbaren Informationen deuteten darauf hin, dass die Explosionen vorsätzlich herbeigeführt worden seien.

Jeweils zwei Lecks seien in den Ausschließlichen Wirtschaftszonen von Dänemark und Schweden entstanden, das daraus aufsteigende Gas habe an der Oberfläche mehrere hundert Meter große Gebiete erfasst. Auf schwedischer Seite hätten diese am Donnerstag einen Radius von rund 900 und 200 Metern gehabt, auf dänischer Seite von rund 555 beziehungsweise 680 Metern. Der Betreiber von Nord Stream 1 sei zu der Einschätzung gekommen, dass der Gas-Austritt an der Pipeline bis zum 2. Oktober anhalten werde. Eine ähnliche Einschätzung zu Nord Stream 2 stehe noch aus.

Putin beschuldigt Westen der Sabotage

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Westen für die Explosionen entlang der Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee verantwortlich gemacht. In einer Rede am Freitag in Moskau anlässlich der Zeremonie zur Angliederung von vier ukrainischen Regionen an Russland sagte Putin, die „Angelsachsen“ im Westen seien von Sanktionen zu Terroranschlägen übergegangen. Sie hätten die Pipelines Nord Stream 1 und 2 sabotiert, was er als Versuch bezeichnete, die europäische Energieinfrastruktur zu zerstören.

„Diejenigen, die davon profitieren, haben es getan“, sagte Putin, ohne ein bestimmtes Land zu nennen. Die europäischen Länder, die unter den steigenden Energiepreisen infolge der russischen Invasion in der Ukraine leiden, haben darauf verwiesen, dass nicht Europa, sondern Russland vom Chaos auf den Energiemärkten profitiert.

Moskau beantragte bereits eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu dem Thema und forderte eine gründliche internationale Untersuchung, um den Schaden an den Pipelines zu bewerten. Offizielle Vertreter erklärten, es handele sich offenbar um einen Terroranschlag, der wahrscheinlich auf staatlicher Ebene verübt worden sei.

(mzu/dpa)