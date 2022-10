Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 : Bundesanwaltschaft ermittelt nach Lecks an Ostsee-Pipelines

Karlsruhe Für mehrere Tage war aus mehreren Lecks der Gaspipelines Nord Stream 1und 2 ungehindert Gas ausgetreten. Russland gibt dem Westen die Schuld. Die Nato spricht von Sabotage. Die Bundesanwaltschaft soll nun Licht ins Dunkel bringen.

Nach den Explosionen an den Nord-Stream-Gasröhren in der Ostsee ermittelt nun die Bundesanwaltschaft. Das teilte ein Sprecher der Behörde in Karlsruhe mit. Nach den Detonationen waren aus mehreren Lecks an den beiden Pipelines tagelang ununterbrochen große Mengen Gas ausgetreten.