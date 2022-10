Krieg gegen die Ukraine : Raketenangriffe laut Putin Antwort auf zerstörte Krim-Brücke

Wladimir Putin nimmt in St. Petersburg an einem Treffen mit neu gewählten Regionalchefs per Videokonferenz teil. Foto: dpa/Gavriil Grigorov

Moskau Zahlreiche ukrainische Städte sind zu Beginn der Woche von russischen Raketen getroffen worden. Dabei gab es Tote und Verletzte. Zudem ist Russland dem Präsidenten zufolge zu weiteren Angriffen bereit.

Nach Angaben eines ukrainischen Regierungsberaters hat es allein in Kiew mindestens acht Tote sowie 24 Verletzte gegeben. Die Explosion am Wochenende auf der Krim-Brücke, für die er das Nachbarland verantwortlich macht, sei ein terroristischer Akt, sagte Putin in einer im Fernsehen übertragenen Rede.

Als Reaktion hätten am Morgen russische Langstreckenraketen in der Ukraine Energie-, Militär- und Kommunikationseinrichtungen getroffen. „Im Falle weiterer Versuche, terroristische Akte auf unserem Territorium zu verüben, wird Russland hart reagieren“, sagte Putin. Die Antworten hätten dann das gleiche Ausmaß wie die Bedrohungen Russlands.

Nach Angaben von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht will Deutschland der Ukraine ein neues Luftabwehrsystem liefern. „Der neuerliche Raketenbeschuss auf Kiew und die vielen andere Städte macht deutlich, wie wichtig die schnelle Lieferung von Luftverteidigungssystemen an die Ukraine ist“, sagte sie. „Deshalb unterstützen wir jetzt besonders mit Flugabwehrwaffen. In den nächsten Tagen steht das erste von vier hochmodernen IRIS-T SLM Luftverteidigungssystemen zum wirksamen Schutz für die Menschen in der Ukraine bereit.“ Die restlichen drei Systeme sollten im kommenden Jahr folgen, hieß es.