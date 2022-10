Ungarischer Ministerpräsidenten in Berlin : Olaf Scholz spricht mit Viktor Orban über Ukraine-Krieg

Ungarischer Ministerpräsidenten in Berlin

Berlin Der Bundeskanzler hat zu Beginn der Woche Ungarns Ministerpräsidenten im Kanzleramt empfangen. Auch mit der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel kam Orban zusammen.

Der rechtsnationale ungarische Regierungschef wettert seit Monaten gegen die Sanktionen, die die EU gegen Russland verhängt hat. Trotzdem stimmte sein Land bisher immer für die Strafmaßnahmen, die einstimmig beschlossen werden müssen. Vor wenigen Tagen hatte Orban eine Volksbefragung in Ungarn zu den Sanktionen angekündigt.

Zudem hat Orbanb bei seinem Besuch in Berlin auch die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen. Ein Gespräch zwischen den beiden habe bereits am Sonntag stattgefunden, teilte das Büro Merkels auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zu den Gesprächsinhalten gab es keine Auskunft. „Wir bitten um Verständnis, dass wir – wie grundsätzlich bei nicht-öffentlichen persönlichen Gesprächen – darüber hinaus keine weitere Auskunft auch zu diesem nicht-öffentlichen Gespräch geben.“

Orban wollte am Montag auch auf einem Wirtschaftsforum des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft reden (17.20 Uhr). Am Dienstag nimmt er an einer vom Magazin „Cicero“ veranstalteten Diskussionsrunde mit dem Titel „Sturm über Europa – der Ukrainekrieg, die Energiekrise und geopolitische Herausforderungen“ teil.