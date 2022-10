Beschuss in der ganzen Ukraine : Hilfsorganisationen unterbrechen Einsätze nach Raketenangriffen

Beschuss in der ganzen Ukraine

Rettungskräfte löschen das Feuer in einem zerstörten Wohnhaus in Saporischschja. Foto: dpa/---

Das Rote Kreuz und der Norwegische Flüchtlingsrat (NCR) haben ihre Arbeit aufgrund fehlender Sicherheit zunächst eingestellt. Im Bombenhagel könnten keine Menschen gerettet werden, das müsse sich schnell ändern, so die Forderung.

„Aus Sicherheitsgründen haben unsere Teams ihre Arbeit heute unterbrochen“, teilt ein Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters mit. Der (NRC) habe Mitarbeiter in mehreren der Städte, die am Montagmorgen angegriffen worden seien, teilte NRC-Generalsekretär Jan Egeland mit. Man stelle die Hilfseinsätze so lange ein, bis es sicher sei, sie fortzusetzen.