Sanktionen gegen Russland : Moskau bezeichnet Ölpreisdeckel als schädlich für alle Staaten

Moskau In den neuen EU-Sanktionen gegen Russland findet sich auch ein Preisdeckel auf russisches Öl wieder. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hält das für „absurd“. Russland will die Exporte nun umleiten.

Der Kreml hat den Preisdeckel auf russisches Öl als Teil des EU-Sanktionspakets gegen Russland als „absurd“ bezeichnet. Dies wirke sich sehr destruktiv auf die Energiemärkte aus und schade damit praktisch allen Staaten, sagte Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. „Natürlich verstehen viele Länder die Absurdität der abrupten Schritte, die jetzt in der Europäischen Union erwogen werden, ermutigt von den Vereinigten Staaten bei der Einführung von Preisobergrenzen.“