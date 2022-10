Energiesparen in Wülfrath : Wie wird ohne Öl und Gas geheizt?

Energiesparen in Wülfrath

So sieht die Lüftungsanlage einer Wärmepumpe aus, die hier vor einem Wohnhaus steht. Foto: dpa/Silas Stein

Wülfrath Im WIR-Haus können sich Interessierte über alternative Heizmöglichkeiten informieren. Klimaschutzmanager Gerd Schlüter und Experten zum Thema Energie sind vor Ort.

Solarthermie, Erdwärmepumpe, Luftwärmepumpe – die Möglichkeiten die eigenen vier Wände ohne fossile Energieträger wie Öl oder Gas beheizen zu können, scheinen vielfältig. In Neubauten werden schon heute überwiegend Heizungen installiert, die ohne fossile Brennstoffe auskommen. Dieses Unterfangen kann bei Altbauten jedoch kompliziert werden.

Um in diesem Themenfeld allen Interessierten einen Überblick zu verschaffen, laden Wülfraths Klimaschutzmanager Gerd Schlüter und der Verein WIR – Wülfrather Ideen Räume am 13. Oktober um 18:30 Uhr in das WIR-Haus, Wilhelmstraße 189, ein. Die Veranstaltung wird durch Vorträge von den Energieberatern Thomas Bertram, Verbraucherzentrale NRW, und Stephan Etz eröffnet, die einen Überblick über den Stand der Technik geben. Über praktische Erfahrungen des Betriebs einer Wärmepumpe im Altbau wird zudem ein Bürger berichten. Anschließend können offene Fragen diskutiert werden.