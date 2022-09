Ermittlungen in der Ukraine : UN-Menschenrechtsexperten sehen Beweise für Kriegsverbrechen

Genf Ein unabhängiges Team der Vereinten Nationen (UN) hat in der Ukraine Kriegsverbrechen festgestellt. Vor allem die Zahl der Hinrichtungen habe überrascht. Auch habe es Misshandlungen und sexuelle Taten gegeben.

Ein Team des UN-Menschenrechtsrats hat bei seinen Ermittlungen in der Ukraine nach eigenen Angaben Beweise für Kriegsverbrechen gefunden. „Wir waren verblüfft über die große Zahl von Hinrichtungen in den Gebieten, die wir besucht haben“, sagte der Vorsitzende der Untersuchungskommission, Erik Møse, am Freitag. Dazu gebe es Ermittlungen in 16 Städten und Siedlungen. Møse sagte nicht, welche der beiden Kriegsparteien für die Tötungen verantwortlich gemacht werde.