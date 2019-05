Regierungskrise in Österreich : Kanzler Kurz muss sich Misstrauensvotum am kommenden Montag stellen

Kanzler Kurz muss sich Misstrauensvotum am kommenden Montag stellen

Regierungskrise in Österreich

Muss sich am Montag einem Misstrauensvotum im Nationalrat stellen: Kanzler Sebastian Kurz. Foto: AP/Michael Gruber

Wien Österreichs Kanzler Sebastian Kurz muss sich am kommenden Montag einem Misstrauensvotum im Parlament stellen. Das Parlament kommt zusammen. Eine Mehrheit für Kurz ist nicht sicher.

Das österreichische Parlament kommt nach dem Bruch der rechtskonservativen Regierung am Montag um 13 Uhr zu einer Sondersitzung zusammen. Das teilte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka am Dienstag mit. In dieser Sitzung soll über einen Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) abgestimmt werden. Da die rechte FPÖ, bisher Koalitionspartner der ÖVP, weiter nicht ausschließt, dabei gegen Kurz zu stimmen, ist eine Mehrheit gegen den Kanzler möglich. Unklar ist auch noch, wie sich die oppositionelle sozialdemokratische SPÖ verhalten wird.