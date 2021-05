„Ist zum Schämen“ : Matthäus schießt gegen Keller – und schlägt Rummenigge als DFB-Chef vor

Berlin Nach Ansicht von Lothar Matthäus ist DFB-Boss Fritz Keller „am Ende“. Aber nicht nur der. „Die komplette Spitze muss ausgetauscht werden", fordert der deutsche Rekordnationalspieler. Er schlägt Karl-Heinz Rummenigge als Präsidenten vor – und Rudi Völler als Vize.

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat in der schwelenden DFB-Führungskrise Karl-Heinz Rummenigge als Nachfolger von Präsident Fritz Keller ins Gespräch gebracht. Es werde Zeit, „dass der größte Fußball-Verband der Welt von jemandem angeführt wird, der aus dem Fußball kommt. Und darum lautet mein großer Wunsch, dass Karl-Heinz Rummenigge oder Rudi Völler auf Keller folgen“, sagte der 60-Jährige am Montag in seiner Kolumne beim TV-Sender Sky.