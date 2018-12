Ehemaliger US-Präsident gestorben: Ohne George Bush gäbe es keine deutsche Einheit

Houston Die Deutschen haben George Bush stets mehr gemocht als seinen Sohn. Das hat Gründe: Ohne den „alten Bush“ hätte es wohl keine deutsche Einheit gegeben. Nun ist er im Alter von 94 Jahren gestorben.

George Herbert Walker Bush sei ein „Glücksfall“ für Deutschland gewesen, meinte Helmut Kohl einmal - und das ist keine Übertreibung. Der 41. Präsident der USA (1989-1993) war nach dem Fall der Berliner Mauer der erste westliche Staatsmann, der das Wort „Wiedervereinigung“ überhaupt in den Mund nahm. Der keine Furcht vor einem geeinten Deutschland hatte. Der, ganz im Gegensatz zu Frankreich und Großbritannien, in den entscheidenden Monaten nicht mauerte und nicht auf Zeit spielte. Rasch und entschlossen setzte Bush senior damals auf „ein Deutschland“.

In den letzten Jahren war es ruhiger um ihn geworden, immer wieder musste er im Krankenhaus behandelt werden. Am Freitagabend Ortszeit starb George H. W. Bush im Alter von 94 Jahren - ein Freund der Deutschen war er immer geblieben.

Schon am Tag nach dem Mauerfall im November 1989 führten Bush und Bundeskanzler Kohl ein Telefongespräch. „Alles Gute und viel Glück“, wünschte der Amerikaner. Ein kluger Schachzug des in Sachen Außenpolitik und Diplomatie gewandten Bushs war es auch, darauf zu verzichten, persönlich in Siegerpose in Berlin aufzutreten. Bewusst vermied Washington damals alles, was Moskau hätte provozieren können - auch das war wichtig für den Gang der Dinge.