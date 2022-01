Holocaust-Gedenktag : Landtag erinnert an Opfer des Nationalsozialismus

Zum internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust werden Opfernamen an die Landtagswand projiziert. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Der 27. Januar ist der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Es ist der Jahrestag der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz 1945. Im NRW-Landtag wird eine Zeitzeugin reden.

Zum Holocaust-Gedenktag erinnern der nordrhein-westfälische Landtag und die Landesregierung am Donnerstag (10.00 Uhr) an die Opfer des Nationalsozialismus. In der Gedenkstunde im Landtag in Düsseldorf tritt die Zeitzeugin Tamar Dreifuss auf. Sie wurde 1943 aus dem Ghetto Wilna in das Durchgangslager Tauroggen gebracht und konnte dort mit ihrer Mutter fliehen.