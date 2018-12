Ehemaliger US-Präsident: George H. W. Bush stirbt im Alter von 94 Jahren

Washington Fast sein ganzes Leben vebrachte er gemeinsam mit seiner Frau Barbara. Nun starb George H. W. Bush im Alter von 94 Jahren ein halbes Jahr nach ihr. Ex-Präsident Barack Obama würdigt ihn als „Patrioten und bescheidenen Diener“.

Der frühere US-Präsident George H. W. Bush ist tot. Er starb im Alter von 94 Jahren, wie ein Sprecher der Familie in der Nacht auf Samstag via Twitter mitteilte. Er starb demnach am Freitagabend um 22.10 Uhr Ortszeit.