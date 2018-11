Einreise beschränkt : Russen zwischen 16 und 60 Jahren dürfen nicht mehr in die Ukraine

Ukrainische Soldaten nahe Ursuf in der Ostukraine. Foto: AP/Evgeniy Maloletka

Kiew Die Ukraine beschränkt die Einreise für Russen, betroffen sind vor allem erwachsene Männer. In den an Russland grenzenden Regionen des Landes sowie an den Küsten gilt seit Mittwoch ein 30-tägiges Kriegsrecht.

Die Ukraine beschränkt die Einreise für Russen. Betroffen seien Männer im Alter zwischen 16 und 60 Jahren, teilte der Chef der Grenzbehörden nach einem live im Fernsehen übertragenen Treffen mit Staatspräsident Petro Poroschenko mit. Ausnahmen aus "humanitären" Gründen seien möglich, sagte Poroschenko. In den an Russland grenzenden Regionen der Ukraine sowie an den Küsten gilt seit Mittwoch ein 30-tägiges Kriegsrecht.

Hintergrund ist ein Vorfall vor der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim. Die russische Küstenwache hatte am Sonntag in der Straße von Kertsch drei ukrainische Marineschiffe beschossen und aufgebracht. Mehrere ukrainische Marinesoldaten wurden dabei verletzt, 24 Soldaten wurden festgenommen

