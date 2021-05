Viele Verletzte : Erneut schwere Zusammenstöße am Jerusalemer Tempelberg

Jerusalem Der Tempelberg ist Juden wie Muslimen heilig und birgt damit enormen Zündstoff - immer wieder kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen im Herzen Jerusalems. Nun ist die Lage einmal mehr eskaliert. Die Rede ist von mehr als 200 Verletzten.

In Jerusalem ist es in der zweiten Nacht in Folge zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und palästinensischen Gläubigen gekommen. Bei den Zusammenstößen am Tempelberg (Al-Haram al-Scharif/Das edle Heiligtum) setzte die Polizei israelischen Medienberichten zufolge Gummigeschosse, Tränengas und Blendgranaten gegen Steine werfende Palästinenser ein. Laut der Zeitung „Haaretz“ war die Lage eskaliert, nachdem dort am Abend Zehntausende Muslime für das Samstagsgebet zum Ende des Fastenmonats Ramadan in der Al-Aksa-Moschee zusammengeströmt waren. Das sogenannte Nahost-Quartett aus USA, Russland, EU und Vereinten Nationen zeigte sich „tief besorgt“ über die inzwischen „täglichen Auseinandersetzungen und Gewaltakte“.