Grenze zu Mexiko : USA wollen Migration aus Mittelamerika mit Wirtschaftshilfe eindämmen

Washington Die meisten illegalen Grenzübertritte in den USA finden auf Flughäfen statt. Vom Weg über die Grenze zu Mexiko will die US-Regierung die Menschen nun mit anderen Mitteln abhalten als mit einem Mauerbau.

Die US-Regierung will die wirtschaftliche Entwicklung in Mittelamerika fördern, um illegale Migration von dort in die Vereinigten Staaten einzudämmen. Bei einer Videoschalte mit dem mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador am Freitag sagte US-Vizepräsidentin Kamala Harris verschiedene Schritte zu, um den Handel und die wirtschaftliche Lage in der Region zu verbessern, wie das Weiße Haus mitteilte. Harris und López Obrador betonten auch ihren gemeinsamen Willen, im Kampf gegen Schmuggel und Menschenhandel enger zusammenzuarbeiten, um kriminelle Netzwerke zu zerschlagen.