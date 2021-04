Lage spitzt sich zu : Kämpfe zwischen Israel und Gazastreifen

Gaza/Tel Aviv Die Lage im Gazastreifen hat sich erneut gefährlich zugespitzt. Seit Freitagabend waren aus dem Gazastreifen immer wieder Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden. Israels Lufwaffe beschoss daraufhin mehrere Ziele der islamistischen Hamas.

Seit Freitagabend waren aus dem Gazastreifen immer wieder Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden, so dass Familien im Süden Israels gezwungen waren, Schutzräume aufzusuchen. Nach Medienberichten wurden bis zum Morgen mehr als 20 Geschosse abgefeuert. „Wir werden weiterhin israelische Zivilisten vor dem Terror schützen“, heißt es im Twitter der Streitkräfte Israels.

Die schwerste Eskalation seit langem folgte auf heftige Konfrontationen in Jerusalem in den vergangenen Tagen. Am Freitag waren nach Zusammenstößen Dutzende Verdächtige vorläufig festgenommen worden. Auseinandersetzungen am Freitag begannen nach einer Veranstaltung von rechten Israelis. Dutzende Israelis und Palästinenser wurden bei Konfrontationen verletzt. Nach Angaben der Polizei erlitten auch rund 20 Beamte Verletzungen.