Jerusalem-Konflikt : Abbas verkündet Verschiebung der ersten Palästinenser-Wahl seit 15 Jahren

Gäste in einem Café in Hebron reagieren auf die Ankündigung von Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas, die Wahl zu verschieben. Foto: AFP/HAZEM BADER

Ramallah/Tel Aviv Die erste Wahl seit 15 Jahren wird verschoben: Als Hintergrund nennt Präsident Mahmud Abbas die Auseinandersetzungen in Ost-Jerusalem. Nun warnen Experten vor dem Unmut der palästinensischen Wähler.

Rund drei Wochen vor der geplanten Parlamentswahl in den Palästinensergebieten hat Präsident Mahmud Abbas eine Verschiebung der Abstimmung angekündigt. Nach einem Treffen mit Vertretern mehrerer Gruppen sagte der 85-Jährige am späten Donnerstagabend in Ramallah, man habe sich darauf verständigt, die Wahl zu verschieben, bis die Teilnahme der Menschen in Ost-Jerusalem gesichert sei. In Ramallah gingen hunderte Menschen auf die Straße, um gegen die Verschiebung der Wahl zu protestieren.