Terror in Uganda : 25 Jahre Gefängnis für Ex-Kommandant der LRA

Den Haag Wegen Kriegsverbrechen, darunter Mord, Verstümmelungen, sexuelle Gewalt und Einsatz von Kindersoldaten ist ein ehemaliger ugandischer Kommandant zu 25 Jahren Haft verurteilt worden.

Wegen grausamster Verbrechen in Uganda ist der frühere Kommandant der berüchtigten Miliz Lord's Resistance Army (LRA), Dominic Ongwen, vom Weltstrafgericht zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Strafe entspreche der „extremen Schuld von Ongwen und der extremen Schwere der Verbrechen“, erklärte der Internationale Strafgerichtshof am Donnerstag in Den Haag. Ongwen war bereits im Februar für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in 61 Fällen schuldig gesprochen worden - darunter Mord, Verstümmelungen, sexuelle Gewalt und der Einsatz von Kindersoldaten. Nun wurde noch das Strafmaß festgelegt.