Explosive Lage in der Region US-Außenminister Blinken fordert Israelis und Palästinenser zu Deeskalation auf

US-Außenminister Antony Blinken hat am Montag Israelis und Palästinenser dazu aufgefordert, sofortige Schritte zur Beruhigung der explosiven Lage in der Region zu unternehmen. Blinken sagte nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Jerusalem, Ziel sei aus Sicht der USA weiterhin, dass Palästinenser und Israelis in Zukunft in gleichem Maße „Freiheit, Sicherheit, Gelegenheiten, Gerechtigkeit und Würde genießen können“. Die Zwei-Staaten-Lösung sei weiterhin der beste Weg in diese Richtung.