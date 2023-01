Angebliche Drohung gegen Johnson „Mit einer Rakete bräuchte es nur eine Minute“

Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson hat in einer Fernsehdokumentation über die Tage vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine einen „sehr entspannten“ Kreml-Chef Wladimir Putin beschrieben. In lockerem Ton habe Putin ihm zu verstehen gegeben, dass er ihn persönlich leicht mit einer Rakete töten könnte, sagt Johnson in der dreiteiligen BBC-Serie „Putin vs the West“ der Dokumentarfilmerin Norma Percy.