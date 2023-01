Militärhilfe per Telefon-Hotline Haubitze kaputt? - So funktioniert die Fernwartung für Soldaten der Ukraine

Der Knotenpunkt der wachsenden logistischen Operationen befindet sich auf dem US-Heeresstützpunkt in Wiesbaden. Dort, in einem großen Raum in der Lucius-D.-Clay-Kaserne, koordiniert die internationale Koalition die Anstrengungen, weit verstreute Ausrüstung, Waffen und Ersatzteile in anderen Ländern, die in der Ukraine benötigt werden, zu lokalisieren und identifizieren. Dann arbeitet sie Pläne zur Lieferung - per Schiff, Flugzeug oder auf Landrouten - an Grenzorte aus, wo alles auf Lastwagen und Züge geladen und in die Kriegszone befördert wird.