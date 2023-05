Trump-Herausforderer DeSantis beweist Chuzpe und Gespür für Symbolik

Ron DeSantis mag es an menschlicher Wärme fehlen, mit Wählern direkt in Kontakt zu treten. Gewiss aber versteht er sich auf effektives Kommunizieren. Mit sicherem Instinkt schafft der Gouverneur von Florida ein ums andere Mal Aufmerksamkeit für seine Person. So auch jetzt beim offiziellen Eintritt in Vorwahlkampf der Republikaner um die Präsidentschaftsnominierung. Dass er seine Ankündigung auf der Plattform macht, die Donald Trump 2016 mit Geschick für seine Wahl ins Weiße Haus nutzte, zeugt von der Chuzpe des Kandidaten.