Google muss nur Fake News löschen Ein Urteil mit überragender Bedeutung

Aber der Datenschutz darf nicht so weit gehen, dass kommerzielle Anbieter, aber auch Personen, die am öffentlichen Diskurs teilnehmen, je nach Belieben Aussagen, die ihnen nicht passen, von einem Plattformbetreiber wie Google löschen lassen. Wer am Geschäftsverkehr oder an einer Debatte teilnimmt, der muss auch damit rechnen, dass er Gegenwind bekommt. Und er muss schon nachweisen, dass Kritik ehrabschneidend oder offensichtlich falsch ist, wenn er das Recht auf Vergessenwerden durchsetzen möchte. Das war in den Text-Berichten über das klagende Finanzdienstleister-Paar nicht der Fall. Aber die Fotos hatten eine suggestive Wirkung, dass die Finanzexperten nicht seriös seien. Diese muss Google nun löschen. Also wenigstens ein Teilerfolg für das Paar.