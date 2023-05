Wissenschaftliche Revolution Die Erfolge der Gentechnik

Ein spannendes Rätsel und intensive Forschung gingen der Entdeckung dieses Mechanismus voraus. Weinliebhaber kannten Tumorerkrankungen an Weinstöcken. Bodenbakterien wurden als Erreger dieser Wucherungen ausfindig gemacht. Auf mysteriöse Weise verursachten sie das ungewöhnliche Wachstum, selbst nachdem sie ausgemerzt waren. Hinweise verdichteten sich, dass die Bodenbakterien eigene Erbsubstanz in Pflanzenzellen einschleusen. Ein verletzter Weinstock lockt Bakterien an. Diese injizieren Gene in Pflanzenzellen, welche ins Pflanzengenom eingebaut werden. Daraufhin teilen sich die genetisch veränderten Pflanzenzellen und produzieren Nahrung für die Bakterien.