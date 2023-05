FDP blockiert Einbringung des Heizungsgesetzes Wenn das Wort des Kanzlers nichts mehr zählt

Der offene Streit in der Ampel-Koalition über das Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck wirft kein gutes Licht auf den inneren Zustand des Regierungsbündnisses. Die FDP sieht sich nicht in der Lage, der Einbringung eines aus ihrer Sicht unausgegorenen und komplett zu überarbeitenden Gesetzentwurfs in den Bundestag zuzustimmen. Grünen-Minister Habeck wirft ihr nun Wortbruch vor. Wenn das Wort des SPD-Bundeskanzlers, der sich hinter Habeck gestellt hatte, für die Liberalen nicht mehr zählt, spricht das Bände: Olaf Scholz kann die Koalition kaum mehr disziplinieren. Auch seine Autorität leidet unter der Grünen-Krise.