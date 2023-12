Diktator nur an Tag eins Sorge um Trumps autoritäre Rhetorik wächst

Die Vorlage stammte von seinem langjährigen Freund Sean Hannity, Moderator beim konservativen Fernsehsender Fox News. Er sagte in einem Interview vor Livepublikum im US-Staat Iowa zu Trump, dass dieser im Fall eines Wahlsiegs ja wohl kein Diktator sein würde. Doch statt mit einer oberflächlichen Antwort die Warnungen zurückzuweisen, sagte der Republikaner: „Außer an Tag eins. Ich will die Grenze schließen, und ich will drillen, drillen, drillen.“