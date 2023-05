Gesellschaftskunde Alles mein Problem

Dieses Übermaß an Verantwortungsgefühl ist auch eine Art, sich selbst zu wichtig zu nehmen. Nicht alles, was geschieht, hat mit einem selbst zu tun. Kinder hängen oft diesem magischen Denken an, aber irgendwann sollte das Leben lehren, das Dinge geschehen, auch enttäuschende, ohne, dass man daran Anteil hätte. Eigentlich ist diese Einsicht eine Entlastung. Aber sie bedeutet eben auch: Ohnmacht. Denn alles auf sich zu beziehen, ist eine Form, sich vorzugaukeln, man habe alles selbst in der Hand, sei keinen Zufällen ausgeliefert, keinen Launen des Schicksals. Für manche mag die Vorstellung erträglicher sein, sie seien für alles Negative verantwortlich als die Erkenntnis, dass einem Dinge widerfahren – einfach so.