Affäre um Hochschul-Dozentin Bahar Aslan Polizei als „brauner Dreck“ – das geht zu weit

Andererseits gibt es Beispiele für rechtsradikale Chatgruppen in der Polizei, und manche Ordnungshüter verwechseln ihren demokratischen Job mit der Erlaubnis, willkürlich Gewalt anzuwenden. Die kompromisslose Durchsetzung von Ordnung ist auch gern ein Thema bei autoritären Gruppen und Parteien, zu denen sich der ein oder andere Polizist hingezogen fühlt. Doch das sind nach allem, was wir wissen, eher Ausnahmen. Im Gesamtbild tut die Polizei ihre Pflicht und nimmt dafür Gefahren und Feindseligkeit in Kauf. Man darf mit Recht sagen: Die Polizei in Deutschland ist eine demokratische und rechtsstaatliche Einrichtung, die für den öffentlichen Frieden und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgt. Trotzdem muss sie sich wie andere staatlichen Institutionen der Kritik stellen – sei sie berechtigt oder auch unberechtigt. So funktioniert das nun mal in einem Staat mit Meinungsfreiheit.