US-Republikaner Ron DeSantis Gefahr für Trump – und für Biden

Mit Ron DeSantis bekommt Donald Trump einen Konkurrenten um die Präsidentschaftsnominierung der Republikaner, vor dem er sich ernsthaft fürchten muss. Der Gouverneur von Florida ist nicht nur drei Jahrzehnte jünger, sondern hat auch ein intaktes Sieger-Image. Während der mit sieben Millionen Stimmen Unterschied abgewählte Ex-Präsident mit der großen Lüge von den angeblich gestohlenen Wahlen versucht, die Fassade des Gewinners aufrechtzuerhalten, kann DeSantis echte Triumphe vorweisen. Im November sicherte sich der Gouverneur mit fast 60 Prozent in Florida eine zweite Amtszeit. Dass er den früheren Wechselwählerstaat in eine republikanische Hochburg verwandelt hat, zeugt ohne Zweifel von seinem politischen Talent. DeSantis hat die Ideologie der konservativen Kulturkrieger Amerikas effizient in praktische Politik umgesetzt. Seine Administration läuft wie ein gut geöltes Räderwerk. Er regiert ohne Drama und Durchstechereien. Mit eiskaltem Kalkül setzte er ein fast vollständiges Abtreibungsverbot durch, diskriminiert gesetzlich sexuelle Minderheiten und legt sich dreist mit dem Disney-Konzern an.