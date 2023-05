Klebeaktionen der Letzten Generation „Völlig bekloppt“ – warum das Kanzlerwort Klimaaktivisten trifft

Vor Schülern im brandenburgischen Kleinmachnow hat Bundeskanzler Olaf Scholz zum Ausdruck gebracht, was er von den Anklebeaktionen der Klimaaktivisten der Letzten Generation hält: „Ich finde das völlig bekloppt, sich irgendwie an ein Bild festzukleben oder auf der Straße“, sagte Scholz. Er habe den Eindruck, dass es auch nicht dazu beitrage, dass irgendjemand seine Meinung ändere, sondern es ärgerten sich vor allem alle. Damit hat der Kanzler – für seine Verhältnisse ungewohnt salopp – formuliert, was viele Menschen denken: nämlich, dass es „bekloppt“ ist, andere am Weg zur Arbeit zu hindern oder seine Hand auf unschuldige Kunst zu pappen, um den Klimakollaps zu verhindern. Scholz hat also mit Volkes Stimme gesprochen.