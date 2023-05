USA: Das Weiße Haus als Ziel Die Bewerber der US-Republikaner für die Präsidentschaftswahl 2024

Ron DeSantis

Der erzkonservative Gouverneur des Bundesstaates Florida gilt schon lange als Trumps gefährlichster innerparteilicher Rivale. Der 44-jährige aufstrebende Republikaner-Star fährt in Florida einen scharf rechten Kurs und gibt sich insbesondere als Kämpfer gegen eine linke „woke“-Ideologie.

Im vergangenen November wurde DeSantis in einem Erdrutschsieg als Gouverneur wiedergewählt, für viele schien der Generations- und Führungswechsel bei den Republikanern damit beschlossene Sache. In Umfragen fiel der frühere Kongressabgeordnete in den folgenden Monaten aber wieder klar hinter Trump zurück, der Abstand beträgt mehr als 30 Prozentpunkte.