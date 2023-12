Amerikanischer Abend in Düsseldorf Warum die USA vor einer besonderen Wahl stehen

Info

Der Journalist Thomas Spang, 1965 in Saarlouis geboren, wuchs in Köln und Büren auf. Er studierte an der Universität Dortmund Journalismus. 1999 ging er nach Washington und erlebte seitdem sechs Präsidentschaftswahlen mit. Spang stand nach dem 11. September 2001 an „Ground Zero“, er berichtete über die Kriege in Afghanistan und Irak, begleitete den Aufbruch nach der Wahl Barack Obamas, die turbulenten Trump-Jahre und die Pandemie.

Die Diplomatin Pauline Kao ist seit August 2021 als US-Generalkonsulin für Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf tätig. Geboren wurde sie in Taiwan. Sie emigrierte in die USA, ohne ein Wort Englisch zu sprechen. Vor ihrer Entsendung nach Deutschland war sie im US-Generalkonsulat in Shanghai tätig.