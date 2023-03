Vier Oscars für „Im Westen nichts Neues“ Der richtige Film zur richtigen Zeit

Aber muss man an diese Ereignisse vor mehr als 90 Jahren erinnern, da die deutsche Neuverfilmung in Los Angeles gerade eben mit vier Oscars prämiert wurde? Ja. Um dem Ereignis ein wenig jenen Glamour zu nehmen, mit dem sich das Filmspektakel zuckersüß schmückt. Weil die berechtigte Freude der Geehrten in eine Zeit fällt, in der die Kriegsgefahr weltweit massiv steigt und seit über einem Jahr Krieg in Europa herrscht. Von einem Abnutzungskrieg in der Ukraine ist oft die Rede. Viele denken da an Panzer, Geschütze etc. Was Abnutzungskrieg aber wirklich für die Menschen heißt, zeigt „Im Westen nichts Neues“, der alte und der neue: das Krepieren junger Menschen im Kampf um ein paar Meter im Schlamm, die Angst, die Wut, die irrwitzige Begeisterung.