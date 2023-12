Unterhaltung in Meerbusch Im Forum Wasserturm wird es magisch

Peter Vohralik weiß genau, was er bewirken will: „Das Publikum soll mit Staunen in den Augen und einem Grinsen im Gesicht nachhause gehen.“ Dafür, dass dieses Ziel erreicht wird, sorgt der nicht nur in Meerbusch als Zauberer, Fassmaler und Vergolder bekannte Peter Vohralik zum ersten Mal gemeinsam mit Stefan Kretschmann. Der in Düsseldorf lebende Zauberer ist bekannt für seine häufig unter anderem bei Firmen-Galas zu sehenden „puren Zauberkünste“ und freut sich auf das erste gemeinsame Projekt mit seinem Freund. „Irrsinn, Magie & Eleganz“ steht über dem Abend im Forum Wasserturm, an dem Zauberei und Comedy für beste Unterhaltung sorgen.