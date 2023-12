Rheinpegel Düsseldorf goes Hollywood

Info

Filme

In „Ein Freund von mir“ fahren Daniel Brühl und Jürgen Vogel durch das nächtliche Düsseldorf, weitere Szenen wurden im Arag-Hochhaus gedreht. „Maria an Callas“ spielt im Düsseldorfer Süden, und Schloss Benrath ist unter anderem in „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“, „Der Fuchs“ und „Sisi & Ich“ zu sehen. Die Verfilmungen der Cornelia-Funke-Buchreihe „Die Wilden Hühner“ wurden ebenfalls zu Teilen in Düsseldorf gedreht, beispielsweise am Annette-Gymnasium in Benrath.

Serien

In den 1990ern gab es 15 Folgen des Düsseldorfer „Tatorts“, „Alarm für Cobra 11“ wurde häufig in Düsseldorf gedreht. Die Detektiv-Serie „Die Füchsin“ spielt wie „Kommissar Stolberg“ in Düsseldorf. Auch die britische Thriller-Serie „Paranoid“ setzte Düsseldorf in acht Episoden in Szene.