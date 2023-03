Lindner verschiebt Eckwerte-Beschluss Beim Bundeshaushalt steht die Ampel auf Rot

Wochenlange Gespräche zwischen Finanzminister Lindner und seinen Ministerkollegen haben nicht gefruchtet: Lindner musste einen für kommenden Mittwoch geplanten Kabinettsbeschluss über die Eckwerte für den nächsten Bundeshaushalt verschieben – auf unbestimmte Zeit. Dass der Finanzminister keine Zeitangabe machen will, wann denn nun mit einer Einigung zu rechnen sei, macht deutlich, wie wenig in der Ampel-Koalition weiterhin zusammengeht – trotz der jüngsten Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg am vergangenen Sonntag und Montag.