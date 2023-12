Öl-Staaten gegen den Rest der Welt Das Klima-Spektakel droht zu scheitern

Nach zwei Wochen Tandaradei in Dubai kommt die Klimakonferenz am letzten Tag da an, wo es wehtut: beim Geld. Vornehmer ausgedrückt: an der Frage, wann sich die Welt von der Nutzung der fossilen Energien verabschieden will. Dass diese ein Hauptverursacher der Treibhausgas-Emissionen und damit der Erderwärmung sind, ist unbestritten. Doch wie kann man klug aussteigen und die Lasten gerecht verteilen?