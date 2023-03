Ringen der Landwirtschaft mit Wasserknappheit „Dürre ist zu einem globalen Trend geworden“

Während die Temperaturen von Jahr zu Jahr steigen, sinken die Wasserspiegel immer weiter. Der Klimawandel führt zu immer längeren Trockenzeiten. Das stellt besonders die Landwirtschaft vor große Herausforderungen. Denn ohne ausreichend Wasser können die Pflanzen auf den Feldern nicht wachsen und die Tiere nicht ausreichend versorgt werden. Deshalb werden die Forderungen nach einer nachhaltigen Wassernutzung immer lauter. Doch wie nachhaltig ist das aktuelle Wassermanagement in der Landwirtschaft? Und welche Möglichkeiten gibt es, Wasser in der Fläche und in den Böden zu halten? Diesen Fragen gingen Experten am Freitag auf einer Konferenz zur Klimakrise und Wasserverfügbarkeit nach.