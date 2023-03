Neue Weltordnung Die neue Achse in Nahost verheißt für den Westen nichts Gutes

Die USA, sonst Weltpolizist und enger Verbündeter von Saudi-Arabien, spielten in den Verhandlungen so gut wie keine Rolle. Es gab also auf dem diplomatischen Parkett eine deutliche Machtverschiebung hin zu China. Nun kann man argumentieren, dass es für die Weltordnung immer gut ist, wenn Feinde ihr Kriegsbeil begraben. Stimmt. Doch es kommt in diesem Fall etwas hinzu. Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte spielen bei der Einigung der Machthaber keine Rolle. Der saudische Kronprinz und jetzige Premierminister Mohammed bin Salman etwa fiel nach dem Mord an dem regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi vorübergehend in den USA und in Europa in Ungnade. Von China wiederum muss er keine Kritik an fehlender Demokratie oder Unterdrückung einer Opposition befürchten. Nur zur Erinnerung: Der Iran überzieht die Opposition im Land, die etwa für Frauenrechte auf die Straße geht, mit Repressalien bis hin zur Todesstrafe. China droht unter anderem mit einem Krieg gegen Taiwan.