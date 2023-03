Reformen in der katholischen Kirche Der gute Wille des Papstes allein reicht nicht

Seinen Ruf als Retter der Kirche, ersehnt und vom Himmel geschickt, hat dieser Papst schon lange verloren. Sein Zögern und Zaudern im Reformprozess könnte zu einer Spaltung der deutschen Katholiken führen. Im zehnten Jahr seines Pontifikats ist die Enttäuschung bei den liberalen Kräften groß. Angetreten als Hoffnungsträger, hat Franziskus nur wenig von dem umgesetzt, was von ihm erwartet wurde. Die Skandale häufen sich, die Macht der Kurie erscheint unangreifbar, die Seelsorge tritt zurück hinter Selbstdarstellung. Der Advokat der Armen, der Streiter für die Notleidenden, für Flüchtende und Kriegsopfer hat viel von seinem Charisma als Glaubensbewahrer eingebüßt. Ans Gute im Menschen hat der Papst zu oft vergeblich appelliert. Die Egoismen in der Kirche hat er zugelassen, angeschlagene Kardinäle – wie Woelki in Köln – lässt er gewähren. Hätte der Papst eine PR-Beratung, müsste die ihm sagen: Die Marke Kirche hat schweren Schaden genommen. Der Marktwert katholisch sinkt ins Bodenlose.