So wird der „Tatort“ aus Köln : Jeder gegen jeden

Freddy Schenk (Dietmar Bär, l.) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) stehen an der Gedenkstelle, wo Kollegen an den getöteten Beamten erinnern. Foto: dpa/Thomas Kost

Köln Im Kölner „Tatort“ prügeln Junkies einen Polizisten tot. Richtig gut kommt dabei niemand weg.

Die Polizistin Sommer, die den Einsatz überlebt, ist schwer traumatisiert. Sie kann sich an nichts erinnern, ist den ermittelnden Kommissaren Freddy Schenk (Dietmar Bär) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) also zunächst keine Hilfe. Stattdessen finden sie auf dem Schürhaken, mit dem der Polizist getötet wurde, Fingerabdrücke eines vorbestraften Mannes: Ben Theissen (Hauke Diekamp). Die Suche nach Ben führt Ballauf und Schenk zunächst zu dessen Bruder Thomas Theissen (Ronny Miersch). Ihm gehört auch das Haus des Tatorts.

Ballauf und Schenk legen sich mit beinahe sämtlichen Polizisten aus der Dienststelle des Mordopfers an, indem sie diese Frage offen stellen. Sie wollen es korrekt machen, nicht die Opfer klassifizieren – und schon damit fallen sie beim Dienststellenleiter Bernd Schäfer (Götz Schubert) in Misskredit. So wird auch der Korpsgeist der Polizisten in diesem Film thematisiert, wahrscheinlich der lieben Ausgewogenheit willen.