„3nach9“-Talkshow : Sarah Connor bricht nach eigenem Song in Tränen aus

Bremen Die Sängerin war am Freitagabend zu Gast in der Radio-Bremen-Talkshow und präsentierte ihr neues Lied „Flugzeug aus Papier (für Emmy)“. Der Song geht ihr nahe, wie sie verriet. Die Geschichte hinter dem Song ist traurig.

Plötzlich brach es aus Sarah Connor heraus, als Moderator Giovanni di Lorenzo sie am Freitagabend in der Radio-Bremen-Sendung „3nach9“ nachd em Hintergrund ihres neuen Songs „Flugzeug aus Papier (für Emmy)“ fragte.

Die Geschichte des anderthalbjährigen Mädchens, das im vergangenen Jahr in einem Swimmingpool ertrank, ging in den sozialen Netzwerken um die Welt. Sie habe der Tod des Kindes einfach nicht losgelassen, so Sarah Connor. „Mich hat das wahnsinnig bewegt“, berichtete die vierfache Mutter. Das Mädchen sei genauso alt gewesen wie ihr jüngster Sohn und habe ihm auch tatsächlich ein wenig ähnlich gesehen. „Ich konnte an nichts anderes mehr denken, ich bin nachts aufgewacht und hatte Angst, dass so etwas passieren könnte.“ Die daraus resultierenden Gefühle habe sie dann einfach loswerden müssen. „Und daraus ist dieser Song entstanden.“