Nachlese zum „Tatort: Glück allein“ : Von der Realität überholt

Düsseldorf Im Wiener „Tatort“ ging es um einen undurchsichtigen Politiker, dessen Familie attackiert wurde. Ein durchaus gelungener Krimi – der mit der derzeitigen politischen Lage in Österreich aber nicht mithalten kann.

Worum ging’s? In das Haus des populären Abgeordneten Raoul Ladurner (Cornelius Obonya) wird eingebrochen, seine Frau wird erstochen aufgefunden, die Tochter stirbt kurz darauf im Krankenhaus. Familiendrama oder politisch motivierter Überfall? Die Ermittlungen werden auf Anweisung des Innenministers in „Glück allein“ statt an das Wiener Duo Eisner (Harald Krassnitzer) und Fellner (Adele Neuhauser) an eine unerfahrene Kollegin gegeben. Die beiden ermitteln aber natürlich trotzdem – und sind schnell überzeugt, dass Ladurner den trauernden Familienvater und überzeugten Anti-Korruption-Kämpfer nur spielt. Und haben recht: Ladurner stellt sich als Psychopath heraus, der seine Familie terrorisiert und die zehnjährige Tochter mit Drogen vollpumpt – bis diese die Mutter ersticht und sich selbst verletzt.



Was war gelungen? Ein gewohnt guter Krimi aus Wien, toll besetzt und mit der richtigen Dosis Geplänkel zwischen den Ermittlern.