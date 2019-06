Neuer „Tatort“ aus Wien : Ränkespiel zur rechten Zeit

Wien Im neuen Wiener „Tatort“ wird die Familie eines populären Abgeordneten attackiert – aus politischen Gründen? Auch eine dubiose ukrainische Geschäftsfrau spielt eine Rolle in den Ermittlungen. Ein gelungener Fall, der geradezu absurd aktuell ist.

Verdächtigungen gegen einen österreichischen Politiker und eine windige Geschäftsfrau aus Osteuropa: Die Rede ist nicht von der „Ibiza-Affäre“, über die vor wenigen Tagen zuerst Vizekanzler Heinz-Christian Strache und dann die ganze österreichische Regierung stürzte – sondern vom neuen „Tatort“ aus Wien. Wieder einmal geht es für das Ermittlerduo Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) bei ihren Nachforschungen in den politischen Sumpf – diesmal eben mit besonders gutem Timing.

Schon nach wenigen Minuten ist klar, dass der Fall eine politische Dimension hat. Kaum haben die Ermittler beim gemütlichen Essen mit ihrem Vorgesetzten Ernst Rauter (Hubert Kramer) nämlich die Einsatzmeldung erhalten, werden sie auch schon zurückgepfiffen. In das Haus des bekannten Politikers Raoul Ladurner (Cornelius Obonya) wurde eingebrochen, seine Frau ist tot, die zehnjährige Tochter lebensgefährlich verletzt. Doch statt Eisner und Fellner soll die unerfahrene Kommissarin Julia Soraperra (Gerti Drassl) ermitteln, weil sie wie Ladurner aus Tirol stammt. Der Innenminister wünscht es so, sagt Rauter süffisant: „Manchmal geht es in Österreich eben schneller als man denkt.“