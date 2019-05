Programm-Unterbrechung zur Primetime : 15 todernste Minuten mit Joko und Klaas

Berlin Wer sich am Mittwoch bei ProSieben die Serie „Grey’s Anatomy“ anschauen wollte, bekam erst einmal etwas anderes zu sehen. Joko und Klaas unterbrachen das abendliche Unterhaltungsprogramm für drei ernste Themen.

Die neue Spielshow „Joko & Klaas gegen ProSieben“, bei der die beiden Entertainer gegen Mitarbeiter ihres Arbeitgebers antreten, hält als Preis 15 TV-Minuten zur freien Verfügung bereit. Da Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Dienstag gewannen, bekamen sie am Mittwochabend gleich diese Minuten zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr zugesprochen. Die Serie „Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte“ begann erst um 20.30 Uhr, statt um 20.15 Uhr.

„Nach der heutigen Live-Sendung hat ProSieben entschieden, "Joko & Klaas live" auch über die Social-Kanäle und auf ProSieben.de nachträglich zum Abruf bereitzustellen - trotz Niederlage“, teilte der Sender am Abend mit.

„Earn your Song“

„Earn your Song“ : Joko Winterscheidt bekommt neue Show

Sie dürfen machen, was sie wollen

Sie dürfen machen, was sie wollen : Joko und Klaas gewinnen 15 Minuten Sendezeit auf ProSieben

Joko und Klaas kämpfen in neuer Show gegen ihren Sender

Neu auf ProSieben : Joko und Klaas kämpfen in neuer Show gegen ihren Sender

„Vermutlich die besten 15 Minuten, die deutsches TV je geboten hat“

Dieter Puhl, der zehn Jahre lang die evangelische Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo in Berlin leitete, sprach über Obdachlosigkeit in Deutschland und die Vorurteile vieler Menschen gegenüber Wohnungslosen. Er rief die Zuschauer dazu auf, mit Obdachlosen ins Gespräch zu kommen, wann immer es möglich sei.