„Hexenjagd“ oder fieser Betrug? : Was steckt wirklich hinter Carlsens Schachdrama?

Was steckt wirklich hinter Carlsens Schachdrama?

Köln Das Setting bietet alles für Verschwörungstheoretiker, Betrug witternde und Skandale goutierende Zuschauer: Superstar Magnus Carlsen steht im Mittelpunkt eines Schachskandals, der allerdings ziemlich unübersichtlich ist. Sein Gegenspieler ist ein Teenager, die Nebenrollen sind prominent besetzt.

Irgendwann schaltete sich auch Elon Musk in dieses moderne Schachdrama ein, aber da war sowieso schon alles zu spät. Das Internet spekulierte bereits über vibrierendes Sexspielzeug, mit dessen Hilfe man große Partien gewinnt, und auch der Multi-Milliardär erfreute sich an dieser Theorie. Und zitierte dann noch Schopenhauer, um das ganze anschaulich zu beschreiben.

Ja, das Spiel der Könige liefert in diesen Tagen viel Stoff für den Boulevard, und es ist alles etwas unübersichtlich geworden. Im Kern allerdings geht es um den größten Schach-Skandal seit Jahren. Im Zentrum stehen Superstar Magnus Carlsen und ein junger Herausforderer, der Amerikaner Hans Niemann.

Am Montag ging diese Fehde in die nächste Runde: Bei einem hochkarätig besetzten Onlineturnier trafen beide erneut aufeinander - und bereits nach einem Zug beendete Carlsen das Spiel kommentarlos, offenbar im Protest. „Schockierend und beunruhigend“, fand das Maurice Ashley, US-Großmeister. Die Internationale Meisterin Jovanka Houska beschuldigte Carlsen gar, eine „Hexenjagd“ zu provozieren.

Begonnen hatte alles Anfang September mit einer seltenen Niederlage des Weltmeisters aus Norwegen . Carlsen verlor in St. Louis völlig unerwartet gegen Niemann, 19 Jahre, wilde Locken, ein Aufsteiger und Querkopf der Szene. „Es muss peinlich für den Weltmeister sein, gegen einen Idioten wie mich zu verlieren“, sagte Niemann nach der Partie, „er tut mir leid.“

Peinlich oder nicht, wenig später zog Carlsen sich aus dem Turnier zurück, beinahe wortlos. Via Twitter verkündete er dies knapp und stellte dazu lediglich das kurze Video eines berühmten Interviews mit dem Fußballtrainer Jose Mourinho: „Ich ziehe es vor, nichts zu sagen. Wenn ich etwas sage, gerate ich in große Schwierigkeiten, und ich möchte nicht in große Schwierigkeiten geraten.“