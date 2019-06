Hoenig, Folkerts, Urspruch und Bär erwartet : Krimi-Festival „Tatort Eifel“ feiert zehnjähriges Bestehen

Hillesheim Die Eifel hat nicht nur gute Luft und Ruhe zu bieten: Im September kommen hochkarätige TV-Ermittler zum zehnjährigen Jubiläum des Festivals „Tatort Eifel“ nach Hillesheim.

Krimifans können sich ab 13. September auf zahlreiche Prominente aus Film- und Fernsehen freuen. „Wir wirken nicht mehr nur regional“, betonte Festivalleiter Heinz-Peter Hoffmann am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms in Hillesheim. Erwartet werden unter anderem die Schauspieler Heinz Hoenig, Ulrike Folkerts, Christine Urspruch und Dietmar Bär.

„Wohl kaum hätte jemand bei der ersten Ausgabe von ‚Tatort Eifel‘ gedacht was für einen - im besten Sinne - spannenden und erfolgreichen Weg das Krimifestival einmal nehmen wird“, sagte Hoffmann. „Tatort Eifel“ sollte ursprünglich erstmals am 11. September 2001 starten. Wegen der Anschläge auf das World-Trade-Center in New York war der Start um ein Jahr verschoben worden.