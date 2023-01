So war der Fall „Du bleibst hier“ Ein Dortmund-„Tatort“ der vielen Abschiede

Darum ging es wirklich „Du bleibst hier“ ist ein „Tatort“ der vielen Abschiede. Nach dem plötzlichen Ausstieg von Schauspielerin Anna Schudt mit dem Tod ihrer Serienfigur Martina Bönisch muss sich das Team neu finden, die Kollegen bekommen den Raum, zu trauern und das Geschehene zu verarbeiten. Auch für den Zuschauer wäre es komisch gewesen, einfach mit drei statt vier Kommissaren zur Tagesordnung überzugehen. Vor allem, da sich zwischen Faber und Bönisch eine zarte Liebelei angebahnt hatte. Der Ermittler steht völlig neben sich, fällt in alte Muster zurück, schreit rum und ist menschenscheu. „Ich habe es bislang überlebt, und ich werde es weiter schaffen, auch ohne Babysitter“, herrscht er Rosa Herzog an, die sich nach ihm erkundigt. Dabei lebt er wieder das Leben eines einsamen Wolfes, rennt durch Wälder, versteckt sich hinter einem zotteligen Bart und springt in Ermangelung eines Bergsees in das eiskalte Wasser des Herdecker Pumpspeicherkraftwerks. Faber leidet wie ein Hund, auch weil er durch die Begegnung mit seinem Vater an schmerzhafte Erinnerungen aus der Vergangenheit rührt und er auch von seinem Vater zumindest in einer Hinsicht Abschied nehmen muss. Zudem thematisiert der Krimi unter der Regie von Richard Huber die Folgen von Gentrifizierung. Auch die Bewohner des Viertels müssen sich mit einem Ende abfinden, ihre Gemeinschaft, ihr Zusammensein mit den Nachbarn hat keine Zukunft. Und eine Person scheint nicht bereit, zu akzeptieren, dass der Immobilieninvestor die gewachsenen Strukturen zerstören will.